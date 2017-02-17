Молодой севастополец попался на краже духов и бижутерии

Севастопольские полицейские по горячим следам задержали молодого севастопольца, который подозревается в совершении грабежа в частном домовладении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.





По ее информации, сегодня ночью в дежурную часть ОП №1 «Инкерман» ОМВД России по Балаклавскому району обратился 31-летний житель Севастополя. Он заявил, что из его дома неизвестный похитил 8 флаконов духов и бижутерию. Это увидел его несовершеннолетний сын, который тут же позвал взрослых. Сумма ущерба составила около 15 тыс рублей.





По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель. По его словам, он увидел незапертую дверь, проник в дом и забрал то, что успел схватить.





«В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», – уточнили в пресс-службе.

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