Монах-отшельник проведет 13 лет в колонии строгого режима за убийство, совершенное в Севастополе 20 лет назад

Нахимовский районный суд Севастополя приговорил гражданина Грузии к 13 годам лишения свободы за убийство 20-летней давности. Об этом сообщила пресс-служба Севастопольского суда.





По ее информации, гражданин Грузии совершил убийство из корыстных побуждений в июле 1997 года. Он задушил жителя Севастополя в его квартире, узнав, что тот планирует открыть свой бизнес.





На момент объявления мужчины в розыск он уехал в Грузию, где стал отшельником при монастыре. В мае 2016 года он приехал за покупками для монахов-отшельников в Краснодарский край, где был остановлен для проверки сотрудниками полиции. Так как у задержанного из документов была только справка из монастыря, его отпечатки пальцев проверили в базе данных и выяснили, что он находится в розыске.





«Совершённое преступление квалифицировано по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). В ходе судебного разбирательства фигурант дела вину не признал, настаивал на освобождении от ответственности. Действительно, срок давности за особо тяжкое преступление с учетом ранее действовавшего законодательства истекает через 10 лет. Однако, если совершено преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, суд может не применять срок давности привлечения к уголовной ответственности, но не вправе назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. С учётом того, что в 1997 году максимальное наказание за убийство из корыстных соображений составляло 15 лет, Нахимовский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима», – пояснили в пресс-службе.

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