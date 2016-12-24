Морская коллегия при правительстве РФ начала работу в Севастополе

Морская коллегия при правительстве РФ работает в Севастополе. Как сообщает корреспондент Крыминформа, юбилейное 15-е заседание проходит под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина.





«Морская коллегия при правительстве РФ во второй раз проходит в Севастополе. Хочу выразить благодарность и.о. губернатора Дмитрию Владимировичу Овсянникову за гостеприимство, также хочу приветствовать члена Морской коллегии Сергея Валерьевича Аксёнова», – сказал Рогозин.





Он сообщил о том, что сегодня на заседании будут рассмотрены несколько важных вопросов, которые имеют большое значение, в частности, для развития Крыма и Севастополя. «Здесь, в Севастополе, мы подробно обсудим организацию регулярного морского сообщения, морских круизов между городом Сочи и в целом черноморским побережьем Краснодарского края и городами, расположенными на территории Крымского полуострова. Напомню, об этом речь шла у президента РФ, были обращения крымчан. Нам нужно связать южный берег нашей северной страны воедино, чтобы людям удобно было перемещаться в период отпусков, командировок», – отметил Рогозин.





По его словам, необходимо принять решение уже сегодня, потому что «у нас не за горами начало курортного сезона 2017 года».





Рогозин сказал, что на Морской коллегии будут рассмотрены вопросы поисково-спасательного обеспечения морской деятельности РФ, сохранения объектов морского национального культурного наследия России и совершенствования законодательства в этой сфере.





Морская коллегия при правительстве РФ – постоянно действующий координационный орган, обеспечивающий согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций в области морской деятельности в интересах реализации национальной морской политики России. Создана постановлением правительства РФ 1 сентября 2001 года.

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