Морские археологи обнаружили более 100 подводных объектов в акваториях Крыма и Севастополя

Морские археологи Института востоковедения РАН обнаружили в 2016 году более 100 подводных объектов в акваториях Крыма и Севастополя. Об этом заявил журналистам сегодня старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.





Он напомнил, что морские археологические исследования Института в содружестве с Севастопольским госуниверситетом проводились в июле-августе 2016 года в акватории Севастополя – от мыса Сарыч и до мыса Лукулл, в частности, в Севастопольской и Балаклавской бухтах, вблизи косы Северная, а также в районе мыса Тарханкут.





«В морской экспедиции мы в основном сконцентрировались на составлении плана подводных объектов. За два месяца сумели идентифицировать порядка 100 объектов, обследовали около 10 целей. Подняли несколько якорей XVI-XVII веков, а также элементы корабельной обшивки, артиллерийские ядра с парусника «Святой Александр» в районе мыса Тарханкут. Нашли и исследовали элементы обшивки корпуса линкора «Новороссийск», который погиб в октябре 1955 года в Севастопольской бухте», – сказал Лебединский.





По его словам, Институт востоковедения участвует в пополнении коллекции музея Южной штаб-квартиры Русского географического общества. «Кроме того, ежегодно мы пополняем коллекции государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», в частности, передали ему в разные годы большую коллекцию якорей, от каменных, свинцово-деревянных до железных и стальных разных эпох. Часть вещей передадим в этом году Севастопольской «Панораме», – уточнил Лебединский.





Он также напомнил, что в 2015 году в результате морской археологической экспедиции были переданы «Херсонесу Таврическому» пять амфор с византийского судна, найденного вблизи Балаклавы.





В морской археологической экспедиции Института востоковедения РАН участвовали 5 профессиональных водолазов, которые работали на глубинах до 83 метров, два архитектора и семь студентов СевГУ.

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