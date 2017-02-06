На коммунально-энергетических сетях Севастополя за неделю произошло 25 аварий

На коммунально-энергетических сетях Севастополя за неделю произошло 25 аварий, большая часть из которых – 12 – на сетях водоканала. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил и.о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Евгений Поляков.





«За прошедшую неделю на коммунально-энергетических сетях Севастополя произошло 25 аварий. В том числе 7 аварий на сетях «Севтеплоэнерго», 12 – на сетях водоканала, в газовом хозяйстве – 4 аварии», – сказал Поляков.





По его словам, все аварии устранены в нормативные сроки. «Максимальное время устранения аварий составило 15 часов, минимальное – 30 минут», – пояснил Поляков.





В Единую дежурную диспетчерскую службу за неделю поступило 2 210 звонков от севастопольцев по проблемам теплоснабжения, вывоза мусора и оплаты услуг ЖКХ.

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