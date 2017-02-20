Не менее 250 многоквартирных жилых домов будут отремонтированы в текущем году

Порядка 250 многоквартирных жилых домов будут отремонтированы в текущем году в Севастополе за счет финансирования из разных источников. Об этом заявил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Севастополя Евгений Бортников.





«В части ремонта жилищного фонда Севастополя вопрос решается как за счет бюджетной поддержки, так и за счет собственников многоквартирных домов. У нас есть финансирование, которое было предусмотрено по программе 2015-2016 годов. 300 многоквартирных домов по данной программе уже отремонтированы и еще на 70 мы получили согласование министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и госкорпорации «Фонд по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Они будут отремонтированы в текущем году», – сказал Бортников.





Он также сообщил от том, что ремонт жилого фонда субсидируется из местного бюджета. «200 млн рублей выделено на ремонт кровель, внутридомовых инженерных сетей и фасадов в 2017 году. Сейчас проходят конкурсные процедуры и заключаются контракты», – пояснил Бортников.





6 января руководитель Фонда содействия капремонтам Севастополя Максим Рудь заявил о том, что за средства фонда в текущем году будут отремонтированы 180 многоквартирных домов за 320 млн рублей.

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