Недоосвоение бюджета Севастополя ставит под сомнение получение федеральных субсидий в 2018-19 годах – глава Заксобрания

Гарантии на получение Севастополем значительных федеральных субсидий в 2018 и 2019 годах фактически отсутствуют из-за их недостаточного освоения в прошлом году. Об этом в эфире Информационного канала Севастополя заявила председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева, комментируя слабое освоение бюджетных средств, выделенных в 2016 году в качестве субсидий из федерального центра.





«Если Российская Федерация выделяет Севастополю на те или иные нужды, в том числе и на поддержание городского хозяйства, миллиарды рублей, то хотелось бы, чтобы эти миллиарды рублей использовались по назначению, а не возвращались в конце года в бюджет страны. Потому что нет никакой гарантии, что и в последующие 2018 и 2019 годы финансирование из федерального центра будет столь же объемным, как сейчас», – сказала Алтабаева.





Она напомнила, что общий объем бюджета Севастополя на 2017 год определен в сумме 34,5 млрд рублей. «По сути, наши собственные доходы – это чуть более 12 млрд. Чуть больше 18 млрд 200 млн нам дают в виде дотаций и субсидий. И поскольку общий объем расходов 34,5 млрд рублей, то 4 млрд – это наш дефицит. Это связано с тем, что нам нужно всем вместе работать над развитием экономики, хозяйства города», – подчеркнула Алтабаева.





11 ноября 2016 года директор департамента финансов Владимир Штоп заявил о том, что Севастополь выполняет план по расходам бюджета на 41%.

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