Несколько севастопольских партий собрались выступить с единым кандидатом против Овсяникова на выборах губернатора

Руководители севастопольских региональных отделений КПРФ, «Справедливой России», «Партии Великой Отечество», «Пенсионеров за справедливость» и «Ветеранов России» поставили подписи под коммюнике относительно выдвижения единого кандидата от этих сил на выборах губернатора Севастополя, которые пройдут в сентябре, передает корреспондент Крыминформа.





В распространенном документе отмечено, что «социально-экономическая ситуация в городе не отвечает потребностям горожан. «Особенно серьезное положение, по нашему мнению, сложилась в медицине, ЖКХ, выполнении ФЦП, образовании и сфере занятости населения. Вызывает тревогу значительный рост розничных цен и тарифов», – заявили парторганизации.





Также у них вызвали сомнения цифры о росте промышленного производства на 26% и размере средней зарплаты в 25 тысяч рублей. «Правительство Севастополя во главе с и.о. губернатора Овсянниковым допускает значительное количество серьезных упущений в работе, что привело к росту недовольства его деятельностью со стороны севастопольцев. Одной из основных причин, которая способствует подобным упущениям, считаем явно ошибочную кадровую политику, проводимую и.о. губернатора. Недопустимо назначать на все должности своих заместителей приезжих лиц, незнакомых с особенностями городского хозяйства Севастополя и не имеющих достаточного опыта работы. Подобный подбор кадров, основанный фактически только на личных знакомствах и связях и.о. губернатора, работает против авторитета правительства города и уже слишком дорого обходится городскому хозяйству», – говорится в документе.





В связи с этим политические силы, подписавшие документ, заявили, что оставляют за собой право выдвинуть своего, согласованного партиями, общественными организациями общегородского кандидата на пост губернатора Севастополя.





Председатель Севастопольского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик считает, что единый кандидат от нескольких политических сил сможет составить конкуренцию кандидату от доминирующей в Севастополе «Единой России», которая, как известно, намерена выдвигать кандидатом в губернаторы действующего и.о. губернатора, беспартийного Дмитрия Овсянникова. «Нас всех объединяет одна цель – Севастополь должен представлять на посту главы города севастополец», – уточнил Дубовик.





Коммюнике остается открытым для подписания иными политическими силами Севастополя.





24 ноября 2016 года Заксобрание Севастополя приняло изменения в устав города относительно прямых выборов губернатора. Для проведения выборов теперь нужно принять закон, который определяет процедуру выдвижения кандидатов, полномочия избирательных комиссий, процесс голосования. И.о. губернатора города Дмитрий Овсянников внес такой документ на рассмотрение местного парламента 9 декабря. Проект закона рассмотрен в первом чтении на сессии Заксобрания Севастополя 24 января. Овсянников не раз заявлял, что пойдет на выборы губернатора в сентябре текущего года.





Сам проект вызвал нарекания экспертов и общественности. На общественных слушаниях по законопроекту о прямых выборах губернатора Севастополя, которые прошли во всех 10 муниципальных образованиях города, основными темами обсуждения стали введение ценза оседлости и отсутствие возможности для самовыдвижения кандидатов.





В законопроекте «О выборах губернатора Севастополя», который 24 января был принят в первом чтении, отсутствует норма о самовыдвижении кандидатов на выборы. Это может делать только партия.

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