Несовершеннолетняя жительница Севастополя скиталась без жилья из-за родственников и органов попечительства

Прокуратура Севастополя помогла несовершеннолетней вселиться в законное жилье, из которого ее выселили родственники, передает пресс-служба прокуратуры Севастополя.





Прокурорами установлено, что на учете в территориальном отделе опеки и попечительства Нахимовского района состоит несовершеннолетняя 2002 года рождения, оставшаяся без попечения родителей. Девочке на праве собственности принадлежит четверть трехкомнатной квартиры. Сособственниками квартиры являются члены семьи несовершеннолетней, лишенные в отношении нее родительских прав.





На протяжении длительного времени в указанной квартире, которая находится в антисанитарном состоянии, проживали 3 посторонних лица без заключения соответствующих договоров. Задолженность по оплате коммунальных услуг составляла более 14 тысяч рублей. Жильцы квартиры самовольно заменили замки на входных дверях и несовершеннолетняя не имела доступа в жилое помещение.





Должностным лицам территориального отдела опеки и попечительства было известно о передаче квартиры в пользование третьим лицам, однако меры по восстановлению имущественных прав ребенка, оставшегося без родительского попечения, не принимались.





Благодаря вмешательству прокуратуры устранены препятствия в пользовании квартирой. Права девочки восстановлены. Посторонние лица, проживающие в квартире, выселились в добровольном порядке и оплатили задолженность по коммунальным услугам.





Прокуратура района руководителю отдела опеки и попечительства внесла представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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