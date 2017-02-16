Нырять с судов в акватории морского порта Севастополя теперь запрещено

Правительство Севастополя запретило нырять в акватории порта с маломерных судов. Новые правила для маломерных судов города были утверждены сегодня.





Директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов пояснил, что изменения в правилах учитывают замечания Южной транспортной прокуратуры. «В частности, после принятия постановления можно будет перевозить на маломерных судах без сопровождения взрослых детей с 16 лет. Также будет запрещено купаться с судов, которые стоят в акватории», – сказал чиновник.





Предложение Титова вызвало оживление в зале. Он пояснил, что «будет запрещено купаться с судов в акватории морского порта».





19 января гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил о том, что одной яхтенной марины в Балаклаве будет недостаточно для развития этого направления на Крымском полуострове.





15 октября 2016 года вице-губернатор Дмитрий Гладский пригласил итальянских бизнесменов, гостивших в Севастополе, обратить внимание на крупный проект создания яхтенной марины в Балаклаве.

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