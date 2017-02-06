Низкий температурный режим сохраняется в трех образовательных учреждениях Севастополя – горобраз

Низкий температурный режим сохраняется в трех образовательных учреждениях Севастополя. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента образования Михаил Родиков.





«В сфере отопления учреждений образования у нас не решены три проблемы. Детский сад №89. Сливали воду, запускали, но все равно не дотягиваем до теплового режима в одной группе. Дети распределены по другим группам», – сказал Родиков.





Другой проблемной точкой, по его словам, является общеобразовательная школа №12. «Температура воды на входе нормальная. Однако в помещениях пяти классов температура низкая – плюс 18 градусов, поставили в классы электрообогреватели», – пояснил Родиков.





Однако, по словам чиновника, самой острой остается проблема отопления школы-интерната №5. «Там собственная угольная котельная. Мы переделали отопление на первом этаже, в коридорах. Надеюсь, температура будет подниматься. В течение субботы и воскресенья были два порыва сети. В спальном корпусе низкая температура, дети на ночь не остаются, уходят домой», – уточнил Родиков.

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