«Ночные волки» собирают подписи севастопольцев в поддержку парка «Патриот» у горы Гасфорта - лидер мотоклуба

Начат сбор подписей севастопольцев в поддержку реализации проекта парка «Патриот» вблизи горы Гасфорта, проект станет всенародным. Об этом журналистам заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.





«Что касается «Патриота», то я буду продолжать делать, что запланировал. Альтернативы территории у горы Гасфорта нет. Это очевидно, и любому понимающему человеку понятно, что дробить парк – это делить идею. Невозможно «Патриот» сделать на 30-й батарее, потому что «Патриот» априори планируется как парк культуры и отдыха. У горы Гасфорта такие условия есть», – сказал Залдостанов.





При этом он отметил, что хочет «вынести всю эту историю общественности, пусть Севастополь знает, кто воду мутит». «В город тащим инвестиции, тащим идеи, которые выстраданы в прямом смысле этого слова. На территории у горы Гасфорта был командующий Южным военным округом, детально знакомился с тем, как мы видим этот проект. Наш проект очень позитивный, всех он устроил», – пояснил Залдостанов.





Автор проекта также сообщил, что начал активно работать с общественными организациями. «Начинаем собирать подписи горожан за парк «Патриот» у горы Гасфорта. Хочу своим оппонентам привести документальное подтверждение, что парк нужен горожанам. Хочу на своем примере разоблачить ложь и манипуляции моих оппонентов», – подчеркнул Залдостанов.





Он пояснил, что не видит коммерческой составляющей в проекте парка «Патриот». «Для меня это дело чести – довести начатое до конца. 10 лет жизни – не похоронить в руинах. Проект «Патриот» только тогда станет успешным, когда объединит вокруг себя все патриотически настроенные силы, при прямом участии севастопольцев», – подытожил Залдостанов.





Накануне и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта.





В конце января в ходе общественных слушаний в Балаклаве депутат Алексей Чалый выразил недовольство концепцией парка «Патриот» в районе горы Гасфорта, которую представило минобороны РФ. Чалый под свист собравшихся заявил о том, что военные чиновники не представили доказательство того, что строительство объектов не нанесет вреда природе, а также не скажется на стабильности водоснабжения города. Не понравилось Чалому и то, что в концепции нет целевых показателей, а также юридических механизмов, чтобы город контролировал выполнение обещаний минобороны РФ.

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