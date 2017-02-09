Новый онкодиспансер Севастополя будет построен в течение 4 лет и за 3,5 млрд рублей – Овсянников

Новый онкодиспансер Севастополя будет построен в течение 4 лет и за 3,5 млрд рублей. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Онкологический диспансер будет построен в течение четырех лет. Сейчас мы находимся в стадии его проектирования. Мы получили замечания от минздрава РФ. Выходим на ориентировочную стоимость объекта – 3,5 млрд рублей. Согласовываем в Главгосэкспертизе такую стоимость. Она несколько выше 750 млн рублей, которые заложены в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что будущий онкоцентр будет рассчитан на 150 посещений в сутки, что полностью закроет потребности горожан. «С 2018 года начнется строительство онкодиспансера», – подытожил Овсянников.





18 января гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил о том, что привлечь дополнительные средства в строительство Севастопольского онкодиспансера можно с помощью частного инвестора.





«Если федеральный центр денег не выделит, может встать вопрос создания диспансера совместно с частным капиталом. Это сложная конфигурация, реализовать которую возможно в том числе с привлечением частного иностранного капитала», – сказал он.

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