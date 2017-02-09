Общественный контроль поможет ускорить ввод в эксплуатацию построенного при Украине жилья

Для скорейшего ввода в эксплуатацию построенного при Украине жилья необходимы грамотный подход и контроль общественности. Об этом Крыминформу заявил вице-президент Союза строителей Севастополя, депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов, комментируя сегодняшнее заявление и.о. губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.





«Желание исполняющего обязанности губернатора ввести в эксплуатацию жилье, построенное при Украине, и данное им в связи с этим обещание, безусловно, отвечает интересам севастопольцев. Ведь ко многим объектам были лишь незначительные вопросы, а теперь тысячи севастопольских семей обретут качественное новое жилье», – отметил Кабанов.





Тем не менее, по его словам, инициатива и.о. губернатора требует грамотной реализации, так как не удастся выработать единого механизма для всех «недостроев». «Уверен, что мы с коллегами, с представителями профессионального сообщества поможем воплотить в жизнь это стремление. Ведь именно мы поднимали этот вопрос, призывали правительство узаконить фактически сложившееся положение и наконец заселить людей в построенные по всем нормам градостроения дома, – напомнил Евгений Кабанов. – Надеюсь, мои коллеги по общественной инициативе «Наш Севастополь» возьмут обещание и.о. губернатора под свой контроль».





И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня в комментарии журналистам поддержал ранее озвученные тезисы Евгения Кабанова о необходимости ввести в эксплуатацию дома, построенные при Украине и потому не соответствующие российским нормам. «Мы предусмотрим дополнительный правовой акт правительства Севастополя, который позволит руководителю департамента архитектуры и градостроительства принять такие дома, – сказал Овсянников. – В них уже живут люди, их выселять никто не будет. Задача – принять данные дома».





По информации департамента архитектуры и градостроительства, в Севастополе порядка 80 жилых домов незавершенного строительства не введены в эксплуатацию.

Читайте еще...