Очистные сооружения Северной стороны Севастополя перейдут с хлора на безопасный гипохлорит натрия

Правительство Севастополя заключило госконтракт на выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию системы обеззараживания сточных вод на канализационных очистных сооружениях (КОС) №2 «Северные», передает корреспондент Крыминформа.





«В настоящее время для обеззараживания сточных вод на КОС №2 «Северные» используется жидкий хлор, который обладает отравляющим действием. В случае возникновения нештатной ситуации техногенного характера возможно заражение окружающей территории», – пояснил директор департамента капитального строительства Андрей Попов.





При этом он отметил, что принято решение об изменении способа обеззараживания сточных вод. «Вместо опасного хлора будет применяться безопасный гипохлорит натрия. Подобная технология уже применяется в сети городского водоканала на гидроузле №3 для обеззараживания питьевой воды», – уточнил Попов.





Он также сообщил, что на основе анализа поданных предложений от проектных организаций была выбрана компания «Строймакс», которая согласилась выполнить проект за 4,97 млн рублей к 30 июня 2017 года.





Ранее директор госпредприятия «Водоканал» Николай Перегуда сообщил, что в марте текущего года система обеззараживания питьевой воды гидроузла №3 была переведена с хлора на гипохлорит натрия. По его словам, общая сумма вложенных в реконструкцию объектов водоканала средств в 2015 году составила более 300 млн рублей.

Читайте еще...