Одна из целей морской археологической экспедиции в акватории Балаклавы - легендарный английский фрегат «Принц»

Одна из целей морской археологической экспедиции Института востоковедения в акватории Балаклавы - легендарный английский фрегат «Принц». Об этом сегодня заявил журналистам старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Виктор Лебединский.





«В прошлые годы и в 2016 году мы зафиксировали в акватории Балаклавы несколько подводных объектов, останков судов, которые могут иметь отношение к знаменитому шторму 12 ноября 1854 года. В тот день погибли 30 кораблей противников России в Крымской войне, в том числе английский пароходофрегат «Принц», – сказал Лебединский.





При этом он отметил, что «пока точно сказать, что это именно «Принц», мы не можем». «Объекты находятся на большой глубине, их идентификация очень затруднена – прошло значительное время. Они существенно разрушены», – пояснил Лебединский.





Он уточнил: «У нас есть планы в этом году обследовать такие объекты. Для этого у нас имеются подводные роботы, которые могут работать на больших глубинах».





В морской археологической экспедиции Института востоковедения в акваториях Севастополя и Крыма в июле-августе 2016 года участвовали пять профессиональных водолазов, которые работали на глубинах до 83 метров, два архитектора и семь студентов Севастопольского госуниверситета.





13 февраля 2009 года специалисты департамента подводной археологии Института археологии НАНУ при участии специалистов дайвинг-центра «Аквамарин» подняли на берег фрагмент четырехлопастного винта предположительно британского пароходофрегата «Принц». Об этом заявил журналистам директор департамента Сергей Воронов.





По легенде, английский пароход «Принц» перевозил для британского экспедиционного корпуса груз золота и серебра стоимостью 200 тысяч фунтов стерлингов. Архивные данные не подтверждают данную версию, однако многие подводные кладоискатели продолжают в нее верить.

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