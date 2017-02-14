Официальные визиты иностранных делегаций в Севастополь должны быть согласованы с МИД РФ

Официальные визиты иностранных делегаций в Севастополь должны быть согласованы с МИД РФ. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента аппарата губернатора Севастополя Юрий Чайкин.





«Довожу информацию в части организации работы с иностранными гражданами и делегациями, прибывающими в Севастополь. Не позднее чем за 15 дней до мероприятия должно быть уведомление в министерство иностранных дел и не позднее чем за 5 дней – в Федеральную службу безопасности», – сказал Чайкин.





При этом он отметил, что «при несоблюдении данных сроков информирования должен быть произведен отказ от встречи». «В случае организации встречи с исполнительным органом государственной власти должны быть предоставлены следующие документы в департамент аппарата губернатора: письмо с информацией о предстоящей встрече и визой губернатора, сканированные копии паспортов иностранных граждан, вопросы, планируемые к обсуждению участниками встречи, программа пребывания иностранной делегации в Севастополе, информационная справка о составе делегации», – пояснил Чайкин.





Он уточнил, что «приглашение в Севастополь официальных делегаций производится исключительно по предварительному согласованию с МИД РФ». «Также обращаю внимание руководителей, что непредоставление или несвоевременное предоставление данной информации однозначно расценивается правоохранительными органами, как создание условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации», – подытожил Чайкин.

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