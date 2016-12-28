Около 3 тысяч новых мест появилось за год в детсадах Севастополя – департамент образования

Около 3 тысяч новых мест появилось за год в детских садах Севастополя. Об этом заявил директор департамента образования Севастополя Михаил Родиков, подводя итоги года.





«В текущем году был совершен прорыв в сфере дошкольного образования Севастополя. У нас практически 3 тысячи детей поступили в детские сады на дошкольную образовательную программу. Три тысячи дополнительных мест», – сказал Родиков.





При этом он отметил, что в строй были введены только два новых детских сада – №25 и №69. По его словам, за последние 25 лет это первые новые детские сады в Севастополе. Кроме того, оптимизировали работу уже действующих дошкольных учреждений. «Где-то группы перепрофилировали, где-то немного уплотнили, где-то стали использовать для воспитательного процесса те помещения, которые раньше использовались под хознужды», – пояснил Родиков.





В соответствии с указом президента, напомнил директор департамента, следует полностью ликвидировать очередь в детские сады детей от 3 до 7 лет. «Я могу ответственно заявить, что из тех, кто стоял в очереди, кому исполнилось 3 года на 1 сентября 2016 года, все попали в детские сады», – сказал он.





16 ноября вице-губернатор Юрий Кривов сообщил журналистам, что правительство Севастополя планирует ввести в эксплуатацию в следующем году 7 новых и капитально ремонтирующихся детских садов. В частности, долгострой – детский сад в микрорайоне Казачья бухта – примет детей в марте-апреле следующего года.





По состоянию на 1 января 2016 года очередь в детские дошкольные учреждения составляла 9,5 тысяч человек.

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