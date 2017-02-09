Около 40 домов в Севастополе находятся в высокой степени готовности, но до сих пор не введены в эксплуатацию

Директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко считает, что в Севастополе ситуация с не введенными в эксплуатацию домами, большая часть из которых была построена еще при Украине, носит системный характер – около 40 домов находятся в высокой степени готовности, но до сих пор не введены в эксплуатацию. Такое мнение он высказал в ходе заседания правительства города.





По словам вице-губернатора Ильи Пономарева, «системная проблема» ввода жилья была обозначена на очередном заседании профильной комиссии.





«В прошлом году строительный комплекс Севастополя ввел в эксплуатацию 292 тысячи квадратных метров жилья, а это 3 876 квартир. Но есть проблемы, связанные, в основном с тем, что выданные при Украине разрешительные документы не соответствуют российскому законодательству. И принять объекты строительства достаточно сложно», – сказал Моложавенко.





При это он отметил, что около 40 домов находятся в высокой степени готовности – «во многих живут люди, однако они до сих пор не введены в эксплуатацию». «Как правило, под такими объектами не оформлены земельные участки либо вид разрешенного использования участков не соответствует назначению построенного объекта», – пояснил Моложавенко.





Он уточнил, что такие объекты подключены к инженерным коммуникациям по временному тарифу, дома заселены, в квартирах остеклены лоджии, а на первых этажах работают магазины. «В непринятых в эксплуатацию домах работают ТСЖ», – подчеркнул директор департамента.





Моложавенко также сообщил о том, что в 2016 году по таким домам работала комиссия, которая рассмотрела 12 объектов и приняла 7 положительных решений. «Введено 60 тысяч квадратных метров жилья, или 860 квартир. Комиссия продолжает работу и в текущем году», – рассказал Моложавенко.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников поинтересовался у руководителя «Севстройнадзора» Юрия Прихожанова, почему его структура не проявляет интереса к недостроенным домам, а также к незаконно возводящимся объектам. Прихожанов сказал, что «Севстройнадзор» не имеет права требовать от застройщика ставить дом в подназор – застройщик должен это делать сам.





Такой ответ не устроил Овсянникова, который поручил «немедленно сделать единую базу незаконно строящихся и не введенных в эксплуатацию домов».

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