Опорные пункты полиции Севастополя будут отремонтированы в следующем году за 11 млн руб

Правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт с единственным поставщиком по ремонту опорных пунктов полиции города, передает корреспондент Крыминформа.





«На общую сумму 11,3 млн рублей будет отремонтирован 31 опорный пункт полиции. На прошлом заседании правительства мы утвердили их перечень», – сказал и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





По его словам, госконтракт является переходящим и предусматривает завершение работ в первой половине 2017 года.





23 марта начальник управления МВД России по Севастополю Василий Павлов заявил о том, что «участковые пункты полиции, которые размещены в 31 помещении, нуждаются в ремонтах, оснащении мебелью, оргтехникой, средствами связи». «Необходимо создать участковый пункт МВД в микрорайоне Казачья бухта, выделить помещения для таких пунктов в селах Орловка, Любимовка, поселке Сахарная Головка», – уточнил Павлов.





23 ноября правительство Севастополя приняло госпрограмму обеспечения общественной безопасности на 2017-2020 годы стоимостью 3,3 млрд рублей.

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