Опрос ВЦИОМ подтвердил результат общественных обсуждений проекта филиала парка «Патриот» – «Наш Севастополь»

Опрос ВЦИОМ подтвердил результат общественных обсуждений концепции проекта филиала парка «Патриот». Так прокомментировала «Новому Севастополю» результат социологического исследования ВЦИОМ относительно строительства парка «Патриот» у горы Гасфорта член Общественных палат РФ и Севастополя, соавтор общественного движения «Наш Севастополь» Ольга Дронова.





«Опрос ВЦИОМ показал, что большинство севастопольцев поддерживают идею строительства парка «Патриот» у горы Гасфорта. Это подтверждает непредвзятость итогов общественных обсуждений, проведенных Общественной палатой Севастополя 27 января, показавших, что большинство горожан выступают за реализацию данного проекта», – заявила Дронова и добавила, что отказ минобороны от реализации проекта в Севастополе нанесет репутационный удар и по городу, и по его руководству.





По ее мнению, из-за нездорового ажиотажа о мнимом несогласии севастопольцев, раздутого определенными политическими силами, Севастополь потерял привлекательный туристический объект, способный стать центром притяжения и развития направления однодневного туризма.





«После отказа министерства обороны от реализации проекта в Севастополе, последовало предложение построить подобный объект в Кронштадте. Не знаю, насколько это взаимосвязано между собой, но повторного предложения построить парк «Патриот» в Севастополе от минобороны больше не поступало», – отметила Дронова.





Ранее, ссылаясь на опрос ВЦИОМ, СМИ сообщили, что согласно данным исследования, 67% опрошенных севастопольцев поддерживают проект по созданию парка. Против выступают только 11%.





1 февраля и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта по итогам прошедших в Севастополе общественных обсуждений.

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