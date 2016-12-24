Организация и подготовка массовых приемов граждан в правительстве Севастополя требует основательной корректировки – департамент общественных коммуникаций

Организация и подготовка массовых приемов граждан в правительстве Севастополя требует основательной корректировки. Об этом заявил директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла, подводя итоги проведения в Севастополе общероссийского дня приема граждан.





«Необходимо отметить, что в правительстве Севастополя организация и подготовка подобных мероприятий – массовых приемов граждан – требует основательной корректировки», – сказал Перла.





По его словам, в день приема возник ажиотаж граждан, который был вызван объективными причинами. «Во-первых, у департаментов в большой степени нет опыта такой работы. Во-вторых, сложилась, к сожалению, традиция систематического нарушения сроков рассмотрения обращений. В-третьих, у жителей города вообще существует, я бы сказал, определенный голод по прямому общению с руководителями органов исполнительной власти. В единый день приема граждан люди буквально толпились перед дверями, где принимали заместители губернатора», – пояснил Перла.





12 декабря состоялся общероссийский день приема граждан. По данным департамента общественных коммуникаций, заместители губернатора и руководители департаментов правительства Севастополя успели принять 277 человек.

Большинство вопросов граждан было адресовано руководителям управлений государственной регистрации права и кадастра (59 человек), департаменту капитального строительства (50 человек) и департаменту по имущественным и земельным отношениям (38 человек).

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