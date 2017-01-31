Отдельные департаменты правительства Севастополя не разместили планы-графики госзкупок на более, чем 5 млрд рублей

Отдельные департаменты правительства Севастополя не разместили планы-графики госзкупок на 2017 год на более, чем 5 млрд рублей. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил директор департамента экономики Элимдар Ахтемов.





«Докладываю о плановых закупках и планах-графиках закупок на 2017 год. По состоянию на вечер пятницы опубликовано планов закупок на сумму 9,3 млрд рублей, планов-графиков - на сумму 8,5 млрд рублей. Однако планы-графики должны быть опубликованы на сумму 14,2 млрд рублей», - сказал Ахтемов.





По его словам, по состоянию на пятницу не разместили планы-графики госзакупок департамент капстроительства - 1 млрд 730 млн рублей, департамент транспорта - 1,17 млрд рублей, департамент здравоохранения - 669 млн рублей, департамент образования - 919 млн рублей, департамент архитектуры - 121 млн рублей, департамент общественных коммуникаций - 64 млн рублей, главное управление культуры - 142 млн рублей, управление молодежи и спорта - 147 млн рублей.





«До 3 февраля все подведомственные учреждения должны разместить планы-графики госзакупок в соответствии с поручением губернатора», - отметил Ахтемов.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников, в свою очередь, добавил: «Уважаемые коллеги, обращаю внимание. Санкции (за нарушения) всегда наступают».





23 января вице-губернатор Илья Пономарев заявил, что по состоянию на 20 января 2017 года опубликовано планов закупок на сумму 9 млрд 62 млн рублей, что составляет 51,4% от общегодового плана закупок и опубликовано планов-графиков на сумму 3 млрд 346 млн рублей, что составляет около 20% от годовой задачи.

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