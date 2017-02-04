Отказ минобороны от проекта парка «Патриот» в Севастополе стал серьезной имиджевой потерей для города - Кабанов

Отказ минобороны России от проекта филиала парка «Патриот» в Севастополе наносит серьезный имиджевый удар по городу. Об этом Крыминформу заявил соавтор общественной инициативы «Наш Севастополь», депутат Госсовета Крыма Евгений Кабанов.





«Отказ министерства обороны от проекта парка «Патриот» в Севастополе – это серьезная имиджевая потеря для города, – отметил он. – По данным Общественной палаты города, которая организовывала общественные слушания, 70 процентов жителей выступили за этот проект. Но власти продемонстрировали военному ведомству другую картину, в результате чего из министерства пришел отказ».





По его словам, минобороны фактически отказалось от реализации проекта, так как других подходящих площадок в Севастополе нет. «Конечно, речь идет не о поиске какого-то другого места в Севастополе под «Патриот» – место было доступно только на горе Гасфорта. Речь идет либо о закрытии проекта вообще, либо о переезде его в другой регион», – уверен Кабанов.





Депутат отметил, что руководство города должно любыми способами наращивать сотрудничество с оборонным ведомством, но сейчас предпринимает шаги в противоположном направлении. «Ссора с минобороны – это недопустимая ситуация для руководства города. Задача Севастополя – брать от минобороны любой их проект, сотрудничать с военными, искать точки взаимодействия. Мы силами общественности пытаемся это делать и, надеемся, в ближайшее время представим плоды такого взаимодействия, потому что мы остро заинтересованы в участии в различных гуманитарных проектах министерства», – сказал Евгений Кабанов.





Он привел в пример позицию Санкт-Петербурга, где министерство обороны начинает крупную модернизацию в сфере военно-морского образования. «Севастополь пока вне этой задачи, и это печально. Военная медицина, образовательные проекты минобороны – одни из лучших в мире, мы должны взаимодействовать по их реализации в Севастополе, – подчеркнул Кабанов. – Кстати, принципы этого взаимодействия сформулированы моими коллегами по общественной инициативе «Наш Севастополь», и мы будем это развивать».





Накануне и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников сообщил о том, что министерство обороны России отказалось от реализации проекта филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта.





В конце января в ходе общественных слушаний в Балаклаве депутат Алексей Чалый выразил недовольство концепцией парка «Патриот» в районе горы Гасфорта, которую представило минобороны РФ. Чалый под свист собравшихся заявил о том, что военные чиновники не представили доказательство того, что строительство объектов не нанесет вреда природе, а также не скажется на стабильности водоснабжения города. Не понравилось Чалому и то, что в концепции нет целевых показателей, а также юридических механизмов, чтобы город контролировал выполнение обещаний минобороны РФ.

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