Овсянников будет агитировать за себя на выборах губернатора Севастополя, открывая школы, детсады, пирсы и водопроводы

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников заявил журналистам, что не будет организовывать свою предвыборную кампанию на выборах главы города в сентябре 2017 года, передает корреспондент Крыминформа.





«Мы будем качественно работать в интересах города. Разработана стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года, мы ее должны утвердить в Законодательном собрании города. А ключевой станет программа социально-экономического развития на ближайшие 13 лет, в которой будет записан конкретный набор мероприятий – (строительство) детсадов, школ, объектов инфраструктуры», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что программа пройдет через публичные обсуждения. «Она станет (моей) предвыборной программой, которая покажет, что мы делаем конкретно по дорогам, школам и садикам, пирсам и водопроводам. Я так вижу прохождение своей избирательной компании, а по сути для меня это – просто работа», – подчеркнул Овсянников.





Он не стал уточнять от какой политической силы пойдет на выборы, но пообещал сообщить об этом «ближе к официальным процедурам».





15 августа Овсянников заявил о том, что готов участвовать в прямых выборах главы исполнительной власти города.





24 ноября депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли во втором чтении поправки в устав города, которые вводят норму прямых выборов губернатора.

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