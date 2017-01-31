Овсянников будет ежедневно заслушивать руководителей департаментов, имеющих подведомственные предприятия-должники по зарплате

Правительство Севастополя реализует поручение главы города относительно ужесточения контроля за выплатой зарплаты на городских предприятиях. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сегодня заявил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.





«Наши предложения по погашению задолженности по зарплате уже реализованы в виде отдельного поручения губернатора от 25 января 2017 года. В соответствии с документом вводится новый механизм контроля состояния вопроса погашения задолженности по зарплате», - сказал Борисенко.





По его словам, еженедельно руководители органов исполнительной власти, у которых есть подведомственные предприятия, будут предоставлять в департамент труда и соцзащиты информацию с объяснением причин возникновения задолженностей по зарплате, принимаемых мерах и сроках погашения задолженностей.





Ранее сегодня Борисенко заявил, что экономически активные предприятия города накопили долгов по зарплате на почти 50 млн рублей. Причем, 70% от общего числе составляют городские госпредприятия.





Глава города Дмитрий Овсянников обратил внимание участников аппаратного совещания на тот факт, что «многие виды задолженности на госпредприятиях начались 3-4 месяца назад».

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