Овсянников делает ставку на развитие Севастополя как базы Черноморского флота

И.о. губернатора Дмитрий Овсянников считает развитие Севастополя как базы Черноморского флота одним из приоритетных направлений. Такое мнение он высказал сегодня журналистам.





«Сегодня мы начали обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Этот документ является обязательным с точки зрения стратегического планирования. В рамках обсуждения на шести площадках мы должны проверить те гипотезы и те стратегические ставки, которые мы сделали. И, если наши предположения окажутся правильными, утвердить их и следовать при реализации наших задач», – сказал Овсянников.





Он добавил: «Сегодня мы обсуждали, как наши стратегические цели не противоречат друг другу. Для меня основная задача – развитие Севастополя как базы Черноморского флота. Это я говорил ранее и подтверждаю, но те компетенции, которые есть в городе, также требуют дальнейшего развития».





Также глава города отметил, что в рамках рабочей группы «мы обсуждали то, что город должен быть привлекательным». «Чтобы сюда люди приезжали, учились, не уезжали. Привлекательный с точки зрения объектов образования, культуры, спорта. Это стартовая работа, мы ее начали», – отметил Овсянников.





27 декабря 2016 года он заявил журналистам, что «разработана стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года».





7 февраля директор департамента приоритетных проектов развития Сергей Градировский заявил, что стратегия развития Севастополя будет утверждена в годовщину Русской весны.

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