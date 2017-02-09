Овсянников делает ставку на развитие Севастополя как базы Черноморского флота
19:1508.02.2017г.
И.о. губернатора Дмитрий Овсянников считает развитие Севастополя как базы Черноморского флота одним из приоритетных направлений. Такое мнение он высказал сегодня журналистам.
«Сегодня мы начали обсуждение стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Этот документ является обязательным с точки зрения стратегического планирования. В рамках обсуждения на шести площадках мы должны проверить те гипотезы и те стратегические ставки, которые мы сделали. И, если наши предположения окажутся правильными, утвердить их и следовать при реализации наших задач», – сказал Овсянников.
Он добавил: «Сегодня мы обсуждали, как наши стратегические цели не противоречат друг другу. Для меня основная задача – развитие Севастополя как базы Черноморского флота. Это я говорил ранее и подтверждаю, но те компетенции, которые есть в городе, также требуют дальнейшего развития».
Также глава города отметил, что в рамках рабочей группы «мы обсуждали то, что город должен быть привлекательным». «Чтобы сюда люди приезжали, учились, не уезжали. Привлекательный с точки зрения объектов образования, культуры, спорта. Это стартовая работа, мы ее начали», – отметил Овсянников.
27 декабря 2016 года он заявил журналистам, что «разработана стратегия социально-экономического развития Севастополя до 2030 года».
7 февраля директор департамента приоритетных проектов развития Сергей Градировский заявил, что стратегия развития Севастополя будет утверждена в годовщину Русской весны.