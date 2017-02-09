Овсянников хочет ввести в эксплуатацию все жилые дома, построенные в Севастополе при Украине

Правительство Севастополя предусмотрит дополнительный правовой акт, который даст возможность ввести в эксплуатацию все жилые дома, построенные еще при Украине, в том числе незаконно возведенные либо имеющие нарушения. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Объективно эти дома нужно принимать, но возникнет соответствующая ответственность руководителей, потому что некоторые виды нарушений уже не привести в соответствие. Не заставить жильцов, это нецелесообразно, проводить существенный капитальный передел зданий, которые не соответствуют российским стандартам», – сказал Овсянников.





Поэтому, добавил и.о. губернатора, «мы предусмотрим дополнительный правовой акт правительства Севастополя, который позволит руководителю департамента архитектуры и градостроительства принять такие дома».





«В них уже живут люди, их выселять никто не будет. Задача – принять данные дома. В чем плюс? Горожане получат возможность зарегистрировать право собственности. Потребление электроэнергии и воды станет ясным и прозрачным», – отметил Овсянников.





Он подчеркнул, что правительство Севастополя ставит перед собой задачу в течение 2017 года навести порядок с незавершенным строительством.





«В прошлом году город принял и ввел в эксплуатацию 292 тысячи квадратных метров. Это своеобразный рекорд, но рекорд на бумаге. Потому что мы принимали дома, которые давно построены, но прошли через комиссию только сейчас. Мы нашли варианты, каким образом подойти к вопросу принятия этих домов. Где-то помогали, шли навстречу застройщикам. Остались самые сложные дома, которые имеют существенные нарушения. Мы должны идти на более существенные поблажки», – подытожил Овсянников.





По информации департамента архитектуры и градостроительства, в Севастополе порядка 80 жилых домов незавершенного строительства не введены в эксплуатацию.

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