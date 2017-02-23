Овсянников и Алтабаева поздравили севастопольцев с двойным праздником и призвали к единству

В театре им. Луначарского прошло торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества и Дню народной воли, который в Севастополе также отмечают 23 февраля. С двойным праздником севастопольцев поздравили исполняющий обязанности губернатора города Дмитрий Овсянников и председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева.





«Этот праздник объединяет все поколения россиян», - сказал Овсянников, отметив при этом особую символичность того, что именно в День защитника Отечества состоялся исторический митинг Народной воли, на котором «жители города громко и уверенно заявили о выборе своего будущего».





«Безусловно, нам еще многого нужно добиться для становления и обустройства самодостаточного, комфортного для жизни города, сохранив при этом статус исторического, военного и культурного центра российского Причерноморья. Но я убежден – мы справимся!», - констатировал глава города.





Председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, вспоминая события русской весны в Севастополе, особо подчеркнула, что «процесс мог пойти по-другому, если бы в 2014 году мы не были едины».





«Хочу пожелать всем нам единения. Давайте преодолеем разногласия, оставим в прошлом противоречия, давайте вместе строить великий город, который должен быть одним из лучших городов нашей великой Родины», - заключила Алтабаева.





Руководители города вручили ветеранам, военнослужащим Черноморского флота и сотрудникам силовых ведомств благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.





По завершению торжественной части зрителям был показан спектакль «Небесный тихоход».

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