17:2106.02.2017г.
Овсянников не намерен разрывать договор аренды «Ночными волками» 267 га в районе горы Гасфорта
14:5506.02.2017г.
И.о. губернатора Дмитрий Овсянников не будет пересматривать договор аренды 267 га земли в районе горы Гасфорта, заключенный с автономной некоммерческой организацией «Ночные волки». Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы на вопросы журналистов.
«В договоре аренды есть небольшие нарушения. Нельзя их трактовать как существенные. Они требуют приведение в соответствие с действующим законодательством. Поэтому сейчас будем приводить договор в соответствие», – сказал Овсянников.
1 февраля он заявил о том, что по итогам прошедших в Севастополе общественных слушаний министерство обороны России отказалось от реализации проекта по созданию филиала парка «Патриот» у горы Гасфорта.
2 мая 2015 года на тот момент губернатор Севастополя Сергей Меняйло подписал постановление правительства, в соответствии с которым некоммерческой организации «Ночные волки» передан в аренду земельный участок размером 267 га в районе горы Гасфорта. Комментируя свое решение, Меняйло сообщил, что «есть поручение президента, которое он дал летом прошлого года».
23 мая 2015 года депутаты Законодательного собрания Севастополя в результате дискуссии приняли постановление, в котором предложили правительству города прекратить договор аренды земельного участка площадью 267 га в районе горы Гасфорта «Ночными волками» и обеспечить проведение публичных слушаний.
10 ноября 2016 года правительство Севастополя на очередном заседании отложило принятие распоряжения относительно передачи минобороны РФ 267 га земли в районе горы Гасфорта. Было решено рассмотреть проект парка «Патриот» в Заксобрании Севастополя и провести общественные слушания.
Источник: Новый Севастополь
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