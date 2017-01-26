Овсянников не понял повальной детсадовской льготы и намекнул на снижение оплаты в дошкольных учреждениях Севастополя

Правительство Севастополя пролонгировало льготы родителям за оплату в детских садах.





«Тем родителям, которые водят детей в детские сады, мы компенсируем 20% от суммы, которую они платят за своего ребенка. Эта норма действовала в 2015 и 2016 годах. Просим пролонгировать эту норму с 1 января 2017 года на весь год», - сказал Родиков.





И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поинтересовался, касается ли 20-процентная льгота всех детей. «Да касается», - ответил Родиков. «Может быть проще было бы размер оплаты (за детский сад) снизить и субсидию учреждениям доводить?», - спросил глава города.





«Нет, не проще», - ответил Родиков и улыбнулся. «Вопросы? Замечания?», - обратился к членам правительства Овсянников. Вопросов не последовало. «Принимается», - подытожил Овсянников, добавив, что есть смысл вопрос изучить глубже.





Ранее гендиректор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко заявил о том, что в 2017 году в рамках ФЦП в Севастополе будут введены 3 новых детских сада.

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