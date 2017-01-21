Овсянников обвинил «Коммерсантъ» в размещении заказных материалов

Севастопольский ресторатор Олег Николаев, безуспешно пытавшийся стать депутатом Госдумы на последних выборах, разместил в своем Facebook материал «Дмитрий Овсянников пошел на обострение», опубликованный газетой «Коммерсантъ».





Вскоре после публикации в комментариях появился и сам и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, который обвинил Николаева в размещении «заказных статей».





В своем материале газета написала о намерении Овянникова ликвидировать дирекцию по управлению региональной Федеральной целевой программой. Издание ссылается на пресс-секретаря врио губернатора Григория Буйлова – тот пояснил, что правительство города прекращает сотрудничество с этой организацией: «Дмитрий Овсянников считает ее бесполезной, и целесообразным будет ее ликвидировать».





«Коммерсантъ» подчеркивает провал усилий Овсянникова по реализации проекта развития гражданского сектора аэропорта Бельбек – и в то же время в материале приводят комментарий ресторатора Олега Николаева, который словно рецензирует ситуацию: Николаев, во-первых, оспаривает мнение Овсянникова, называя организацию полезной, во-вторых, «объясняет» его провал с аэропортом «молодостью и горячностью».





В итоге развитием становится публичная перепалка в Facebook: Овсянников называет статью «Коммерсанта» заказной, и рекомендует Николаеву обращаться за объяснением.





В этой ситуации, несомненно, первый раунд за Николаевым: во-первых, участие должностного лица в перепалках в соцсетях – нонсенс, и ресторатор смог спровоцировать Овсянникова на это выступление: в самом деле, молодой и горячий. Во-вторых, мы видим разрушение хрупкого союза кардинала и галантерейщика, который преподносили Севастополю как перспективное содружество.





Очевидно, Николаев садится на давно знакомого «протестного» конька – алгоритмы протеста, несмотря на общую инфантильность, приносят свой результат. Так, свой рейтинг порядка 10% Олег Николаев завоевал исключительно благодаря противопоставлению малопопулярному в городе экс-губернатору Сергею Меняйло.

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