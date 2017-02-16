Овсянников обвинил минэкономразвития РФ в затягивании реализации ФЦП развития в Севастополе

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников назвал минэкономразвития России «узким местом» в реализации Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года. Об этом Овсянников заявил журналистам сегодня.





«В рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года мы направили минэкономразвития инвестиционных пакетов на общую сумму на 8,3 млрд рублей, – рассказал Овсянников. – Мы имеем решения по 33 исполнителям мероприятий. И вот уже полтора месяца просто ожидаем (ответа от министерства)».





«Если раньше узким местом было АНО ФЦП, то теперь это узкое место, видимо, переместилось в минэкономразвития РФ, – заявил и.о. губернатора. – По-другому ситуацию я оценить не могу. Вместо того, чтобы строить детские сады, мы полтора месяца находимся в режиме ожидания. До сих пор не имеем представления, когда данное соглашение (с минэкономразвития) подпишем».





Он посетовал, что город подписал соглашения по 3 мероприятиям на 55 млн рублей из планируемых 8,3 млрд рублей. «Такой темп работы нас крайне не устраивает. Мы считаем, что это – угроза исполнения ФЦП (в Севастополе). Просим коллег из минэкономразвития РФ помочь нам реализовать то, что мы задумали и на что мы настроены», – подчеркнул глава города и добавил, что обратится в правительство РФ из-за стиля работы МЭР, который «не может быть оценен положительно».

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