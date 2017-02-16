Овсянников пообещал учесть предложения специалистов при обсуждении стратегии развития Севастополя до 2030 года

Стратегия развития Севастополя будет дополнена, изменена с учетом предложений специалистов различных отраслей. Об этом журналистам сегодня заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«Мы прошли первый раунд обсуждения проекта стратегии развития Севастополя до 2030 года. Документ направлен в Общественную палату. Те изменения и корректировки, которые предлагаются в ходе обсуждения на площадках, мы учтем при разработке короткого варианта стратегии – резюме», – сказал Овсянников.





По его словам, до конца «следующей недели планируем разослать документ всем участникам процесса еще раз и затем провести повторное обсуждение стратегии». «Изменения есть. Они касаются объемов ресурсов, которые следует выделить на тот или иной приоритет. Темпы развития тоже являются предметом обсуждения, их нужно увеличивать, например, в виноделии», – отметил Овсянников.





Проект стратегии развития Севастополя до 2030 года ставит перед собой главную цель – определить приоритеты развития города. Этот объемный документ – 196 страниц – во многом базируется на концепции Алексея Чалого, разработанной в 2014 году.





Стратегию развития Севастополя исполнило ООО «Бизнес решения» (Севастополь), созданное в 2014 году. Уставной капитал – 10 тысяч рублей. Учредители Денис Сергеев и Владимир Воловикис. Другой информации о компании в сети интернет нет.

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