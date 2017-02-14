Овсянников поручил пересчитать стоимость теплоснабжения в 800 домах, где размер платы за услугу с января вырос на 166%

Размер платы за тепло для жителей более 800 севастопольских домов вырос с января почти на 166% – и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал данную ситуацию и поручил в течение недели сделать перерасчет стоимости теплоснабжения. Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.





И.о. губернатора поинтересовался, каким образом в некоторых многоквартирных жилых домах выросла плата за теплоснабжение в нарушение поэтапного плана роста тарифов. «Это не связано с ростом тарифов. Нами были разработаны 18 нормативов потребления коммунальных услуг, которые были утверждены 28 декабря 2016 года. До этого использовались украинские нормативы потребления, их фактически было два, не было дифференциации для разного жилищного фонда», – сказал Чибисов.





По его словам, «в результате мы посчитали реальное потребление в разных многоквартирных домах». «На некоторых домах – малоэтажных и малоквартирных – нормативы потребления существенно выросли, поэтому оплата граждан в этих домах увеличилась. Это 843 дома, в которых проживают 26 тысяч человек. Рост платы за тепло в них составил порядка 166%», – уточнил Чибисов.





Он предложил ограничить рост платы планкой в 25%, а разницу в оплате субсидировать напрямую. «На эти цели в бюджете Севастополя заложены 735 тыс рублей на 2017 год. Этой суммы будет достаточно, чтобы сдержать рост оплаты за тепло в таких домах», – сказал Чибисов.





На вопрос Овсянникова, почему этого нельзя было сделать сразу, Чибисов ответил: «Это наша недоработка». Глава города поручил за неделю «пересчитать оплату за тепло с 1 января в соответствии с поэтапным планом роста тарифов».

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