Овсянников предложил создать координационный совет ветеранских организаций Севастополя
14:1121.02.2017г.
И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил создать координационный совет ветеранских организаций города, чтобы более предметно решать их проблемы. Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями 27 ветеранских организаций Севастополя, передает корреспондент Нового Севастополя.
«Правительство Севастополя считает особенно важным оказывать всестороннюю помощь и поддержку общественным организациям ветеранов. Восстановлены основные функции городского Дома ветеранов, в котором возобновила деятельность общественная приемная. Приемы ведут заместители губернатора, директоры департаментов», - сказал Овсяников.
При этом он отметил, что продолжают свою работу юридические консультации для ветеранов на бесплатной основе, оказывается практическая помощь в разработке программ для участия в конкурсе на получение ветеранскими организациями субсидий из бюджета города. «В бюджет Севастополя 2017 года заложены 8 млн рублей на поддержку ветеранских организаций. Готовы обсуждать и увеличивать размер поддержки», - подчеркнул Овсяников.
Он предложил участникам встречи «создать при правительстве Севастополя координационный совет ветеранских организаций города». «Таким образом, мы сможем лучше понимать ваши предложения и запросы», - уточнил Овсянников. Он выразил надежду, что в самое ближайшее время такой координационный совет будет создан и призвал ветеранов подавать кандидатуры в такой совет.
Овсянников не раз заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Севастополя в сентябре текущего года.