Овсянников предложил создать координационный совет ветеранских организаций Севастополя

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников предложил создать координационный совет ветеранских организаций города, чтобы более предметно решать их проблемы. Об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями 27 ветеранских организаций Севастополя, передает корреспондент Нового Севастополя.





«Правительство Севастополя считает особенно важным оказывать всестороннюю помощь и поддержку общественным организациям ветеранов. Восстановлены основные функции городского Дома ветеранов, в котором возобновила деятельность общественная приемная. Приемы ведут заместители губернатора, директоры департаментов», - сказал Овсяников.





При этом он отметил, что продолжают свою работу юридические консультации для ветеранов на бесплатной основе, оказывается практическая помощь в разработке программ для участия в конкурсе на получение ветеранскими организациями субсидий из бюджета города. «В бюджет Севастополя 2017 года заложены 8 млн рублей на поддержку ветеранских организаций. Готовы обсуждать и увеличивать размер поддержки», - подчеркнул Овсяников.





Он предложил участникам встречи «создать при правительстве Севастополя координационный совет ветеранских организаций города». «Таким образом, мы сможем лучше понимать ваши предложения и запросы», - уточнил Овсянников. Он выразил надежду, что в самое ближайшее время такой координационный совет будет создан и призвал ветеранов подавать кандидатуры в такой совет.





Овсянников не раз заявлял, что готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Севастополя в сентябре текущего года.

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