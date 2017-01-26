Овсянников пришел в «тихий ужас», посетив севастопольскую поликлинику №3

И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников обнаружил многочисленные недостатки в работе городской поликлиники №3, когда посетил ее в ходе внезапного рейда.





«Мы вне плана посетили сегодня поликлинику №3, в которой состояние помещений вызывает тихий ужас. Будем с ней разбираться», - сказал Овсянников.





При этом он отметил, что в медицинском учреждении «не работает некоторое медицинское оборудование». «Люди ожидают своей очереди длительное время. Отсутствуют эндокринолог, рентгенкабинет. Флюорографический кабинет в ужасающем состоянии. Из 16 терапевтов работают 8 человек», - посетовал Овсянников.





По его словам, «эти вопросы элементарного наведения порядка мы должны решать прежде всего».





24 ноября правительство Севастополя приняло госпрограмму развития здравоохранения на 2017-2020 года стоимостью 12 млрд 487 млн рублей.





И.о. директора департамента здравоохранения Ольга Емельяненко, представляя программу, поясняла, что, в частности, «в рамках госпрограммы планируется закупить передвижной лечебно-профилактический центр, ввести в эксплуатацию нескольких модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности, поликлинику для взрослых на 500 посещений в смену».

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