Овсянников признал перекос в структуре органов госвласти соотношения начальников и подчиненных

Правительство Севастополя утвердило порядок согласования нормативно-правовых актов, разработанных органами госвласти города, предусматривающих увеличение предельной штатной численности работников этих органов, содержащихся за счет бюджета города, передает корреспондент «Нового Севастополя».





«Этот порядок распространяется как на правительство, так и на иные органы госвласти», - резюмировал директор департамента финансов Владимир Штоп.





Слово взял вице-губернатор Илья Пономарев. «Хочу пояснить. Речь идет о том, что подлежит согласованию с финансовым органом (департаментом финансов) именно увеличение предельной штатной численности работников. Мы столкнулись с тем, что без согласования с департаментом финансов принимались решения об увеличении штатной численности», - уточнил Пономарев.





При этом он отметил, что «нами проведена работа по изучению баланса фонда оплаты труда - обязательных и стимулирующих выплат». «И по ряду департаментов, иных органов исполнительной власти зафиксирован дисбаланс между обязательными выплатами и выплатами стимулирующего характера. Не во всех органах премиальный фонд может быть обеспечен на сопоставимом уровне. У кого-то существует экономия и, соответственно, стимулирующие выплаты могут быть осуществлены. А в некоторых органах за счет значительной доли руководящих должностей этот фонд, к сожалению, минимальный», - развил мысль Пономарев.





Он призвал членов правительства «в первом и втором квартале провести работу по балансировке внутри органов исполнительной власти структуры руководящих и исполнительных должностей».





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников поручил до 1 июля текущего года привести в соответствие штаты органов госвласти, чтобы не выходить за средний норматив 44,9 тысяч рублей зарплаты чиновника, установленный минфином РФ. «Неправильно, когда одни департаменты «съедают» премиальные других департаментов. Много начальников, а рядовых должностей мало. Нужно сбалансировать структуру», - подытожил Овсянников.





В органах исполнительной власти Севастополя работают около 2 тысяч человек.

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