Овсянников прогнозирует рост доли промышленности в экономике Севастополя в два раза к 2022 году

Правительство Севастополя прогнозирует существенный рост доли промышленности в экономике города в течение пяти лет. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников.





«В экономике Севастополя промышленность сейчас занимает 6-6,5%. И, реализуя такие проекты, как производственно-техническая база «Гранит», доля промышленности в экономике города будет расти – в наших прогнозах до 12-15% к 2022 году», – сказал Овсянников.





При этом он отметил, что «правительство города прогнозирует рост валового регионального продукта средним темпом 7-8% в год до 2030 года».





10 февраля генеральный директор акционерного общества «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит» концерна «Алмаз-Антей» Николай Калик сообщил журналистам, что на территории севастопольской производственно-технической базы (ПТБ) головного предприятия «Гранит» концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по плану развития в текущем году будет создан Инновационный центр, в котором откроются 150 новых рабочих мест.





30 июля 2016 года концерн «Алмаз-Антей» открыл в Севастополе первую очередь производственно-технической базы в интересах Черноморского флота. В конце прошлого года предприятие вышло на полный технологический цикл, связанный с сервисным обслуживанием зенитно-ракетного вооружения военной группировки РФ в Крыму, в частности, Черноморского флота.

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