Овсянников считает экономическую выгоду для Севастополя от главного проекта Чалого EnergyNet каплей в море

И.о. губернатора Дмитрий Овсянников скептически оценил проект депутата Алексея Чалого EnergyNet – по его мнению, с точки зрения выгоды для Севастополя это капля в море. Об этом он сегодня сообщил журналистам по итогам обсуждения стратегии развития Севастополя.





В комментарии журналистам Овсянников сказал, что на обсуждении стратегии развития Севастополя сегодня в рамках рабочей группы «были и противоречия». «Например, я сам провоцировал Алексея Михайловича Чалого с точки зрения объяснения, а как проект EnergyNet окажется важным для Севастополя? Что такое EnergyNet для нас в 2030 году? Это же не только модернизация сетей на 2 млрд рублей. Это, условно, с точки зрения экономики, капля в море», – сказал Овсянников.





По словам и.о. губернатора, на данный момент проект оставляет массу вопросов. «За несколько лет мы этот проект реализуем, а дальше что? Как он отразится на системе образования? Будет ли Севастополь центром образования новой электроэнергетики? Как он (проект) выразится в создании новых инжиниринговых центров? Будет он создан у нас или в другом городе? Как он выразится в создании новых производственных мощностей?» – перечислил он.





Овсянников отметил, что при положительной оценке будущего влияния EnergyNet на Севастополь город должен делать на него ставку. «Тогда здесь к 2030 году должны быть новые производства с долей налоговых отчислений. Здесь должны быть соответствующие кафедры, лица, работающие в инжиниринговых центрах. Мы должны получать налоги с высоких зарплат такого рода специалистов. Вот в моем представлении ответ, как хозяйствующие субъекты сочетают свою стратегию со стратегией города. Если он (субъект) не сочетает, то доля в экономике города невелика», – подытожил Овсянников.





Алексей Чалый является инициатором и одни из авторов проекта «гибких умных» электрических сетей EnergyNet.





Ранее сообщалось, что применение новой технологии электросетевого хозяйства в городских и сельских условиях в 2017-2018 годах будет реализовано в Севастополе в рамках проекта EnergyNet Национальной технологической инициативы. Дорожная карта проекта была утверждена правительством РФ в конце 2016 года





Пилотный проект реконструкции электрических сетей EnergyNet запущен в трех районах Севастополя, он будет реализован до 2018 года. В результате создания новой конфигурации и топологии электрических сетей среднего и низкого напряжения их надежность вырастет, а потери уменьшатся, утверждают авторы. Первый проект EnergyNet уже реализован в Калининграде.

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