Оздоровительная баня будет спроектирована для поселка Кача к началу лета по поручению администрации президента РФ

Правительство Севастополя распорядилось заключить госконтракт на выполнение проектно-сметной документации на строительство оздоровительной бани в поселке Кача, передает корреспондент Крыминформа.





«Есть поручение руководителя администрации президента РФ о принятии мер по созданию банного комплекса в поселке Кача Нахимовского района. Целью проекта является создание благоприятных условий для населения поселка», – сказал директор департамента капитального строительства Андрей Попов.





При этом он отметил, что в результате рассмотрения коммерческих предложений от 6 проектных организаций была выбрана компания «Родная гавань», предложившая наиболее приемлемую цену в 4,8 млн рублей со сроком выполнения работ 31 мая 2017 года.





И.о. губернатора Дмитрий Овсянников напомнил, что оздоровительная баня в поселке Кача будет построена в следующем году за 39 млн рублей.





По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения посёлка Кача составила 4 282 человека. Рядом с поселком развернут авиационный гарнизон Черноморского флота.

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