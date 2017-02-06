Парк «Патриот» будет построен в Кронштадте вместо Севастополя – минобороны РФ

Филиал военно-патриотического парка «Патриот» будет создан в Кронштадте. Соответствующее решение приняло министерство обороны Российской Федерации, передает пресс-служба ведомства.





«Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот», расположенный в Подмосковье, будет иметь свой военно-морской сектор в Кронштадте», – говорится в сообщении.





Влиятельная интернет-газета «Фонтанка» напоминает, что Сергей Шойгу год назад заявил о планах построить парк в Кронштадте. «Однако позже стало известно о существовании подобного проекта в Севастополе: там филиал военно-патриотического парка хотели разместить возле горы Гасфорта, на участке, арендуемом байк-клубом «Ночные волки». Правда, 4 февраля 2017 года официальный представитель минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство решило отказаться от планов по реализации проекта в Севастополе», – говорится на сайте интернет-газеты.





Издание считает, что решение построить филиал «Патриота» в Кронштадте вызвано отказом от севастопольского проекта.

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