Парк «Патриот» впишется в природу и экологию уникальной территории вблизи горы Гасфорта – лидер «Ночных волков»

Парк культуры и отдыха «Патриот» впишется в природу и экологию уникальной территории вблизи горы Гасфорта. Об этом журналистам заявил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.





«Я знаю, насколько важна экологическая составляющая территории. Я знаю, что у горы Гасфорта нельзя идти по пути создания «Патриота», как в Москве. Это я обсудил с командующим Южным военным округом. Он со мной согласился», – сказал Залдостанов.





Он добавил: «Мы здесь не будем ничего закатывать в асфальт. Мы не будем менять ландшафт местности или наносить ущерб природе. Этого ни в коем случае не должно быть, потому что проект сразу же потеряет свою привлекательность».





Он подчеркнул, что «мы будем использовать для строительства только фундаменты существующих там строений. «Ни одно дерево не пострадает, не даем кусты уничтожать», – отметил лидер «Ночных волков».

Читайте еще...