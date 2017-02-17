Партийцы и общественники Севастополя требуют отставки «команды Чалого» в Заксобрании

Партийцы и общественники Севастополя, входящие в общественное движение «Севастополь в поддержку президента России», требуют отставки «команды Чалого» в Законодательном собрании города. Такое решение было принято сегодня на «круглом столе».





В ходе заседания активисты раскритиковали предвыборную программу команды «народного мэра» Алексея Чалого «24 шага к третьему возрождению Севастополя». Руководитель движения Сергей Бинали в своем докладе проанализировал реализацию предвыборной платформы «команды Чалого» и подчеркнул, что ни один пункт этой программы не выполнен.





«Законодательное собрание города по вине «команды Чалого» расколото. На Общественную палату Севастополя была совершена попытка рейдерского захвата членами ОП по квоте Заксобрания. Гражданское общество расколото, зреет социальная напряженность, ухудшается жизнь севастопольцев по всем направлениям», – заявил Бинали.





Участвующие в «круглом столе» партийцы и общественники поддержали докладчика. Они приняли резолюцию, в которой призвали сложить депутатские полномочия представителей «команды Чалого» в Законодательном собрании, а именно Алексея и Михаила Чалых, Сергея Кажанова, Вячеслава Горелова, Виктора Посметного, Татьяну Щербакову, Александра Кулагина, Екатерину Алтабаеву, Вячеслава Аксёнова, Евгения Мащенко, Александра Караваева, Юрия Круглова.





Они также рекомендовали Общественной палате Севастополя инициировать проведение общественной экспертизы эффективности законотворческой деятельности Заксобрания города. Авторы резолюции попросили членов партии «Единая Россия» поддержать инициативу о роспуске Заксобрания Севастополя и проведении внеочередных выборов в городской парламент одновременно с выборами губернатора в единый день голосования.





Партийцы и общественники Севастополя рекомендовали отозвать сенатора Ольгу Тимофееву из Совета Федерации Федерального Собрания РФ.





Кроме того, общественное движение «Севастополь в поддержку президента России» инициирует собрание политический партий города относительно выражения недоверия Заксобранию, на котором будет предлагать руководителям партий подписать открытое письмо в адрес президента РФ Владимира Путина.

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