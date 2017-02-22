Пиротехники обезвредили немецкую авиабомбу «SD-50» на территории строительства ТЭС-2 в Севастополе

На месте строительства ТЭС-2 в Севастополе пиротехники МЧС и специалисты инженерного подразделения Черноморского флота уничтожили немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Севастополю.





«Опасная находка была обнаружена при проведении работ на строительной площадке объекта в Балаклавском районе. Пиротехники идентифицировали найденный взрывоопасный предмет как 50-килограммовую немецкую авиабомбу «SD-50», снаряженную взрывателем всюдубойного действия. Он использовался для снаряжения трофейных авиабомб. Из-за типа взрывателя боеприпас было необходимо обезвредить на месте обнаружения, в связи с чем на время проведения работ перекрыли движение в районе Ялтинского кольца и села Штурмовое», – рассказали в пресс-службе.





Вокруг авиабомбы был сооружен купол из грунта, под которым при помощи контролируемого подрыва она была уничтожена.





«Все работы были проведены в максимально короткие сроки для того, чтобы минимизировать остановку строительных работ на ТЭС-2», – отметил начальник специализированного отряда главного управления МЧС России по Севастополю Николай Тисельский.

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