Почти 2 тыс обращений граждан к правительству Севастополя остаются без ответа с 2015 года – департамент общественных коммуникаций

Общая задолженность по ответам на обращения граждан в департаментах и управлениях правительства Севастополя снижена на 23%, но до сих пор 1 886 обращений севастопольцев с 2015 года остаются без ответа. Об этом заявил директор департамента общественных коммуникаций Андрей Перла, докладывая правительству о состоянии работы с обращениями граждан в органах исполнительной власти Севастополя в 2016 году.





«В период с 17 октября по 30 ноября 2016 года управлением по работе с обращениями граждан проведена работа с исполнительными органами государственной власти правительства Севастополя по уменьшению задолженности по просроченным ответам на обращения граждан. Общая задолженность снижена на 23%, но победой это трудно назвать, потому что, несмотря на принятые меры, на данный момент 1 886 обращений граждан с 2015 года остаются без ответа», – сказал Перла, констатировав при этом, что ситуация с исполнительной дисциплиной по работе с обращениями граждан остается крайне неудовлетворительной.





Перла обратился к руководителям департаментов и служб правительства провести инвентаризацию просроченных обращений граждан на предмет наличия оригиналов этих обращений, «поскольку мы не раз сталкивались с ситуацией, когда оригиналы обращений граждан бывали потеряны». Там, где обращения граждан были утеряны и при этом не даны ответы, необходимо провести служебные проверки, убежден руководитель департамента.





«В настоящее время при системной работе возможно сократить общую задолженность не менее чем на 50% по каждому органу исполнительной власти», – отметил Перла. По его словам, для повышения эффективности этой работы департамент намерен до 15 января 2017 года разработать «дорожные карты по рассмотрению обращений граждан».

Читайте еще...