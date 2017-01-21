Почти три четверти севастопольских пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 5 тысяч рублей

18:4820.01.2017г.
Одна из целей морской археологической экспедиции в акватории Балаклавы - легендарный английский фрегат «Принц»
11:5520.01.2017г.
Источник: Новый Севастополь
14:3920.01.2017г.
Два новых низкопольных автобуса пополнили севастопольский автопарк
13:1420.01.2017г.
Овсянников обвинил «Коммерсантъ» в размещении заказных материалов
10:5420.01.2017г.
Правительство Севастополя посягнуло на полномочия губернатора
09:0020.01.2017г.
09:0719.01.2017г.
Севастопольская «скорая помощь» получила 13 новых автомобилей