Почти три четверти севастопольских пенсионеров уже получили единовременные выплаты в 5 тысяч рублей

Единовременные выплаты в 5 тысяч рублей перечислены по линии Пенсионного фонда уже 84 тыс (72%) севастопольских пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба отделения ПФР по Севастополю.





По ее данным, на банковские счета пенсионеров в кредитных организациях единовременная выплата перечислена 11 января. Те, кому пенсию приносят на дом, по графику доставки с 13 по 23 января, получат пенсию и единовременную выплату одновременно. Доставка выплаты будет завершена до 28 января.





Пресс-служба напомнила, что выплата производится на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется. В случае, если пенсионер по каким-либо причинам не получит данную сумму в январе, выплата будет осуществлена позже.

Читайте еще...