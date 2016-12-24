Подрядчики перед штормом в Севастополе раскрыли две крыши многоэтажек для ремонта и бросили их – горхоз

Подрядчики перед штормом в Севастополе раскрыли для ремонта две крыши многоэтажных домов и бросили их. Об этом на внеочередном заседании правительства Севастополя заявил и.о директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





«Обнаружены два очень проблемных объекта по адресам ул. Рабочая, 26 и ул. Горпищенко, 17. Подрядная организация перед штормом, зная, что будет сильный ветер, сняла старый металл с кровли, а новый не завезла», – сказал Чибисов.





При этом он отметил, что сразу было написано заявление в прокуратуру. «Силами других подрядных организаций мы на договорной основе одну кровлю накрыли сегодня наполовину, вторую только начали. Раньше это нельзя было сделать из-за сильного ветра. За сегодня – завтра мы эти кровли металлом накроем», – отметил Чибисов.





Он напомнил, что все 222 кровли, которые определены для ремонтов, законтрактованы. «Подрядчикам продлены сроки ремонтов с 2016 года на 2017 год. Работы начнутся с наступлением благоприятных погодных условий», – уточнил Чибисов.





15 декабря фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя приступил к восстановлению квартир, затопленных из-за неисполнения подрядчиком ООО «Стройгруппа Гэйл» обязательств по проведению капитального ремонта крыш.





28 ноября и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов сообщил о том, что недобросовестные подрядчики отремонтируют крыши севастопольцам за собственные почти на 700 тысяч рублей.





5 октября начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Евгений Бортников сообщил о том, что с подрядчиками из Подмосковья из ООО «Стройгруппа Гэйл», которые выиграли открытый конкурс и намеревались выполнить ремонты 12 кровель, правительством города расторгнуты договоры из-за невыполненных в срок работ. Недобросовестные подрядчики успели вскрыть все 12 кровель. Прошедшие дожди залили квартиры в этих домах.

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