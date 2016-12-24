Подрядчики ремонта кровель в Севастополе крайне низкой квалификации – горхоз

Подрядчики ремонта кровель в Севастополе крайне низкой квалификации. Об этом на внеочередном заседании правительства Севастополя заявил и.о. директора департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.





«На ремонтах кровель в Севастополе работают подрядные организации с очень низким уровнем квалификации. Практически нет профессиональных инженеров, прорабов. Из-за этого, кстати, страдает процесс приемки выполненных работ», – сказал Чибисов.





По его словам, большие строительные компании, которые занимаются застройкой, не идут на капитальные ремонты кровель. «Для них это слишком маленькие объекты, накладные расходы ничем не компенсируются. И только небольшие компании, на уровне «шарашек», участвуют в конкурсах», – посетовал Чибисов.





По данным департамента по территориальному развитию, план ремонтов 222 кровель многоквартирных жилых домов выполнен в Севастополе на текущий момент на 48%.





В Севастополе 3 570 многоквартирных жилых домов, которые имеют 40-процентный износ. Аварийный фонд насчитывает 122 многоквартирных жилых дома.

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