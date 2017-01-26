Покушавшийся на изнасилование соседки севастополец проведет за решеткой 10 лет

Севастопольский суд приговорил к 10 годам лишения свободы 27-летнего жителя Севастополя, признанного виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней соседки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Севастополю.





«Следствием установлено, что утром 9 апреля 2016 года во дворе частного дома на улице Генерала Мельника мужчина напал на 17-летнюю соседскую девушку, которая шла на работу, силой затащил ее в пещеру в обрыве между улицей Пластунской и Лабораторным шоссе. Злоумышленник, ударив соседку кулаком по лицу и угрожая убийством, попытался ее изнасиловать. Однако девушке удалось вырваться, добежать до трассы и обратиться за помощью к прохожим», – рассказали в пресс-службе.





По решению суда злоумышленник будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок 2 года.

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